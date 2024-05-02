Тюменские автоинспекторы за выходные выявляли 65 пьяных водителей

65 пьяных водителей отстранили от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в минувшие выходные дни, в том числе благодаря бдительным гражданам.

"Вчера вечером в дежурную часть полиции поступил сигнал о пьяном водителе, управляющем автомобилем "Лада" в селе Слобода Бешкиль в Исетском районе. Незамедлительно выехав по сообщению, наряд ДПС задержал автомобилиста. Показания алкотестера составили 1,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Он сказал, что пил с друзьями пиво, потом поехал домой", - рассказали об одном из случаев в ГИБДД.

Мужчине грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом под воздействием алкоголя. Автомобиль подлежит конфискации. В настоящее время машина эвакуирована на спецстоянку, водитель задержан в административном порядке до суда.