На тюменской трассе в ДТП пострадали трое

Дородная авария произошла накануне, 25 мая, на 28-м километре автодороги Ишим —Казанское в Ишимском районе.
28-летний водитель на автомобиле Hyundai, разворачиваясь с обочины, не пропустил малолитражку Daewoo Matiz, в котором ехали двое пенсионеров и их дочь.
"В результате ДТП водитель и две пассажирки Daewoo Matiz получили тяжелые повреждения, ранены мужчина 71-го года, женщины 72 и 49 лет. Водитель Hyundai сел за руль, не имея права управления транспортом", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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