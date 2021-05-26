На тюменской трассе в ДТП пострадали трое

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дородная авария произошла накануне, 25 мая, на 28-м километре автодороги Ишим —Казанское в Ишимском районе.

28-летний водитель на автомобиле Hyundai, разворачиваясь с обочины, не пропустил малолитражку Daewoo Matiz, в котором ехали двое пенсионеров и их дочь.

"В результате ДТП водитель и две пассажирки Daewoo Matiz получили тяжелые повреждения, ранены мужчина 71-го года, женщины 72 и 49 лет. Водитель Hyundai сел за руль, не имея права управления транспортом", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.