На улице Амурской насмерть сбили пешехода

13:00 25 мая 2021
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Трагическое ДТП произошла сегодня в Тюмени. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Амурской, 182 автомобилем Toyota Avensis сбит пешеход.

"Человек скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается, известно, что это молодой человек примерно 23–25 лет", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

За рулем автомобиля находилась 36-летняя водитель. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Теги: ДТП , пешеход
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