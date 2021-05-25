На улице Амурской насмерть сбили пешехода

Трагическое ДТП произошла сегодня в Тюмени. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Амурской, 182 автомобилем Toyota Avensis сбит пешеход.

"Человек скончался на месте ДТП. Его личность устанавливается, известно, что это молодой человек примерно 23–25 лет", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

За рулем автомобиля находилась 36-летняя водитель. Обстоятельства ДТП выясняются.