На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пешеход

Дорожная авария с пешеходом произошла сегодня, 14 апреля, в 02:25 на 227-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Там автомобилем "Лада" под управлением 30-летнего водителя был сбит мужчина.

"Он допустил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги без цели ее перехода, — сообщает Госавтоинспекция Тобольска. — В результате ДТП пешеход, личность которого не установлена, скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи".

На вид погибшему 40–45 лет, был одет в джинсовые куртку и брюки темно-синего цвета. Документов при себе не имел.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.