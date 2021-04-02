На трассе под Тюменью ночью автобус сбил пешехода

ДТП с участием пешеход произошло сегодня, 2 апреля, в первом часу ночи на 6-м километре Старотобольского тракта. Там автобусом "КАВЗ" сбит 51-летний мужчина.
По предварительным данным, он шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении.
"Пешеход, житель деревни Чикча, получил тяжелые повреждения, он госпитализирован, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — Автобус развозит работников одной из организаций, все необходимые документы у него в порядке. Обстоятельства наезда на человека выясняются".
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