На трассе под Тюменью ночью автобус сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием пешеход произошло сегодня, 2 апреля, в первом часу ночи на 6-м километре Старотобольского тракта. Там автобусом "КАВЗ" сбит 51-летний мужчина.

По предварительным данным, он шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении.

"Пешеход, житель деревни Чикча, получил тяжелые повреждения, он госпитализирован, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — Автобус развозит работников одной из организаций, все необходимые документы у него в порядке. Обстоятельства наезда на человека выясняются".