В Тюмени подросток, сбивший 13-летнего мальчика на зеленый, выплатит ему 170 тысяч рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с несовершеннолетнего виновника ДТП 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.

Авария на пешеходном пешеходе на улице Широтной произошла вечером 6 октября 2019 года. 16-летний подросток на автомобиле "ВАЗ-21099" сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

"Водитель в нарушение правил дорожного движения двигался на красный сигнал светофора, запрещающий движение. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В феврале 2020 года приговором Ленинского районного суда. Тюмени водитель был осужден по п. "б" ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия) к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. На 2 года 6 месяцев он был лишен права управления транспортом. В ходе следствия мать нарушителя в счет возмещения вреда передала матери пострадавшего 200 тысяч рублей.

"Но женщина посчитала эту сумму несоразмерной причиненному вреду и обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском в интересах сына и в своих интересах, поскольку морально страдала и переживала за него", — значится в деле.

Суд вынес решение о взыскании с несовершеннолетнего виновника аварии в пользу пострадавшего подростка в счет возмещения морального вреда 170 тысяч рублей, а его матери 30 тысяч рублей.