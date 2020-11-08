Автоинспекторы призывают быть внимательнее к юным пешеходам

С начала года в Тюменской области произошло 320 ДТП с участием детей, что на 16% меньше прошлогодних показателей. В авариях погибли 9 детей (в прошлом году на дорогах погибли 4 ребенка), 353 ребенка ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

77 процентов дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Тюменской области произошло по вине взрослых водителей. Почти в половине ДТП дети пострадали как пассажиры примерно в каждой третьем - как пешеходы. Из 112 ДТП с участием детей-пешеходов по неосторожности детей произошли только 53, в других 59 случаях виновны водители, сбившие детей на пешеходных переходах (34), во дворах, на парковках и других участках улично-дорожной сети.

ГИБДД проводит с водителями разъяснительные мероприятия у детских образовательных учреждений, на загородных дорогах. В населенных пунктах в таких акциях участвуют "родительские патрули" из числа активной родительской общественности. Около семи тысяч водителей в этом году привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.