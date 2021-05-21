В Нижнетавдинском районе председатель дачного товарищества похитил 45 млн рублей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления дачного некоммерческого товарищества "Сочинские" Нижнетавдинского района.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина, являясь председателем правления, решил завладеть земельным участком дачного товарищества площадью более 10 тысяч квадратных метров. Для этого он незаконно изготовил выписку из протокола заседания правления о выделении в собственность земельного участка юридическому лицу, в котором он являлся соучредителем.

На ее основании в 2013 году было зарегистрировано право собственности на землю. В результате дачное товарищество лишилось земельного участка стоимостью свыше 1,5 млн рублей.

Кроме того, с 2010 по 2018 год мужчина присвоил более 43,5 млн рублей взносов членов товарищества.