Депутаты тюменской гордумы рекомендовали властям уделить внимание пожарной безопасности в СНТ

Депутаты Тюменской городской думы проанализировали информацию администрации Тюмени о мерах поддержки садоводческих и огороднических товариществ в 2023 году и рекомендовали властям уделить особое внимание профилактике ландшафтных, природных пожаров.

Депутат Сергей Пыхалов заострил внимание на том, что нужно решить вопросы по опашке СНТ, чтобы ее можно было производить силами общества с разрешения горадминистрации.

Депутат Руслан Сабиров напомнил, что много тюменцев проживают на дачах круглогодично, многие хотели бы газифицировать свои участки. Радует, что в своем послании президент сообщил о возможности льготной газификации до садового дома. Вопросы пожарной безопасности тоже актуальны, хорошо, что администрация города в этом году предусмотрела субсидии на обустройство подземных резервуаров для забора воды в случае пожара, главное — чтобы финансовые затраты на это не легли тяжким грузом на плечи самих садоводов.

Ранее вопрос детально рассматривался на заседании постоянной комиссии по соцразвитию. Председатель комиссии Елена Бойко отметила, что ведение садоводства и огородничества имеет большое социальное значение для города, так как касается большой части его населения. Она напомнила, что в 68 СНТ из 165 есть пожарные водоемы, они обустроены подъездами и пирсами. В 66 обществах вопрос можно решить с помощью установки специальных подземных резервуаров. В текущем году на эти цели в бюджете предусмотрено более 14 млн рублей, отобраны для этого 26 СНТ.

Председатель гордумы Светлана Иванова подчеркнула, что вопрос поддержки садоводческих товариществ особо актуален накануне нового сезона. В прошлом году все СНТ провели противоклещевую обработку территорий, однако только 12 собрали нужные документы и получили в администрации денежную компенсацию. Важная работа — обеспечение доступности проезда к участкам. Для этого городские власти ремонтируют дороги до СНТ, обеспечивают автобусное сообщение, оборудуют дополнительные остановочные комплексы, занимаются профилактикой пожаров. "Администрация города Тюмени в 2023 году оказывала существенную поддержку садоводческим товариществам города. Депутаты отметили, что подъездные пути, ремонт и строительство дорог очень важно продолжать делать. Также важно развивать транспортное сообщение, заниматься обеспечением пожарной безопасности. Все эти вопросы в течение прошлого года и при подготовке нового весеннего периода отрабатываются и нашими садоводами, и органами власти", - сказала Светлана Иванова.