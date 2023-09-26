Более ста пожаров произошло на тюменских дачах с начала 2023 года

С начала 2023 года на территории садоводческих товариществ города Тюмени произошло 104 пожара, при этом погибло двое, травмы получили 7 человек, собщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени и призывает неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.
"Рост пожаров на дачных и садовых участках происходит в осенний период. Сухая трава, опадающая листва, ветреная погода – всё это благоприятные факторы для возникновения пожаров. Высохшая растительность становится легко воспламеняемой, поэтому причиной возгорания может стать небрежное обращение с огнем, брошенный непотушенный окурок, выпавший из мангала уголёк", - напоминают тюменцам в администрации города.
Также в прохладную осеннюю погоду пожар возможен из-за того, что увеличивается нагрузка на электросеть.
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