Тобольские дачники получат матпомощь за сгоревшие дома

Владельцы дачных домов, уничтоженных природным пожаром в Тобольском районе, получат единовременные выплаты, постановление об этом подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выплаты производятся в связи с утратой садовых или жилых домов, расположенных на садовых земельных участках в СНТ "Росинка", "Березка - 1", "Здоровье", "Энергостроитель" и "Строитель", не являвшихся для владельца единственным жильем.

Размер выплат составит: 350 тыс рублей за садовый или жилой дом на садовом земельном участке; 200 тыс за баню; 50 тыс рублей за все хозяйственные постройки, расположенные на садовом земельном участке.

Если жилье единственное, то выплата будет рассчитана, исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади садового или жилого дома, определенной администрацией Тобольского района.