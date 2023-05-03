Сознательность тюменских дачников контролируют с помощью квадрокоптеров

Патрулирование садоводческих обществ с применением беспилотного летательного аппарата с функцией оповещения населения продолжаются в Тюмени, работу ведут департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области совместно с сотрудниками ГУМЧС.
В ходе патрулирования сотрудники доводят до жителей требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, напоминают о действиях в случае пожара.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru