Сознательность тюменских дачников контролируют с помощью квадрокоптеров

Патрулирование садоводческих обществ с применением беспилотного летательного аппарата с функцией оповещения населения продолжаются в Тюмени, работу ведут департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области совместно с сотрудниками ГУМЧС.

В ходе патрулирования сотрудники доводят до жителей требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, напоминают о действиях в случае пожара.