Сознательность тюменских дачников контролируют с помощью квадрокоптеров

14:37 03 мая 2023
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Патрулирование садоводческих обществ с применением беспилотного летательного аппарата с функцией оповещения населения продолжаются в Тюмени, работу ведут департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области совместно с сотрудниками ГУМЧС. 

В ходе патрулирования сотрудники доводят до жителей требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, напоминают о действиях в случае пожара.

Теги: дачи , пожары
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