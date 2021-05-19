Тюменец застрелил сына из охотничьего ружья

В Тюмени окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своего сына. Трагедия произошла 10 декабря 2020 года в одном из садовых товариществ областного центра.

На дачном участке между 58-летним мужчиной и его 32-летним сыном произошла ссора на почве длительного конфликта. Отец, опытный охотник, вооружившись охотничьим ружьем, выстрелил в сына, пуля попала в область сердца. Молодой человек скончался.

Вскоре дело рассмотрит суд, сообщает СУ СКР по Тюменской области.