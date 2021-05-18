В Тобольске мужчина с ножом отобрал у женщины велосипед, чтобы доехать до Тюмени

В полицию Тобольска обратилась местная жительница 1970 года рождения с заявлением, что неизвестный, угрожая ножом, похитил у нее велосипед.

Выяснилось, что на краденом велосипеде мужчина направился в сторону федеральной автотрассы. По камерам видеонаблюдения его маршрут передвижения установили. Мужчина проехал около 40 километров по трассе, на одной из автозаправочных станций он нашел попутный грузовик, загрузил похищенный велосипед в кузов и направился в Тюмень.

Как только злоумышленник приехал в областной центр, его задержала полиция.

"Гражданин признал свою вину и пояснил, что в Тобольск приехал к своей знакомой, но она не пустила его к себе. После этого он решил вернуться домой в Тюмень, но денег на дорогу у него не было. Когда подозреваемый увидел женщину на велосипеде, решил воспользоваться чужим двухколёсным транспортом", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский". Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой".