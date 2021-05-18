Тоболяк незаконно продал чужой гараж

В Тобольске полиция задержала мужчину, продавшего чужой гараж. Владелица гаража сообщила, что кто-то сменил там замок, а также распилил одну из металлических стен строения.

Подозреваемого в преступлении задержали. 29-летний мужчина рассказал, что возле гаражей увидел объявление "куплю гараж" и номер телефона. Тоболяк решил воспользоваться случаем: позвонил и сообщил, что готов продать гараж с содержимым за 30 тысяч рублей, при этом добавил, что ключи от строения он якобы утерял. Покупатель передал злоумышленнику оговоренную сумму денег, сменил на гараже замок и избавился от вещей, которые там хранились.

В отношении продавца гаража возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".