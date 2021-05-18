Под Тюменью из-за природного пожара пострадали 25 домов в СНТ

Фото пресс-службы администрации Тюменского района, https://vk.com/public141905771

В Тюменском районе серьезно пострадали от огня 25 дачных домов СНТ "Солнышко" (не путать с СНТ с аналогичным названием города Тюмени). Об этом со ссылкой на директора областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича сообщает ОперШтаб.

Удалось защитить зоопарк и центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма". Жители населенных пунктов Железный Перебор и Пышминка эвакуированы. Остались мужчины, которые оказывают помощь в ликвидации ЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области, пострадавших нет. В населенных пунктах Пышминка и Железный Перебор существует угроза перехода огня на жилые дома. Проводится опашка и окарауливание. Задействованы добровольцы из ближайших населенных пунктов, в т.ч. Богандинки.

Лесной пожар в районе от д. Железный Перебор до Андреевского МО тушат с воскресенья, 16 мая. Из-за погодных условий: высокая температура воздуха, порывистый ветер, меняющий направление, борьба с пожаром осложняется.

Как сообщили в администрации Тюменского района, вечером огнеборцы работали также на локализации пожаров в Червишевском МО (в районе оз. Лебяжье), в Онохинском МО, в Богандинском МО (ландшафтный). Сил и средств достаточно. Угрозы населенным пунктам нет. В Успенском МО ликвидировали возгорание у трансформаторной подстанции.