В лесах Тюменской области с 11 мая вводится режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации в лесах Тюменской области начинает действовать с 00:00 11 мая. С этого момента находиться в лесных массивах могут только граждане, задействованные на тушении лесных и ландшафтных пожаров. Для остальных посещение лесов, а также въезд в них на транспорте под запретом. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят. К ликвидации ЧС в лесах будут привлечены органы управления и силы территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным регионального ОперШтаба, за последние сутки на треритории региона зарегистрировано 17 новых лесных пожаров общей площадью 1884,6 га, 18 новых ландшафтных пожаров общей площадью 913,5 га. В целом на сегодня в регионе насчитывается 29 действующих, в том числе локализованных, лесных и 10 ландшафтных пожаров.

Как сообщает Федеральная Авиалесоохрана, на утро 10 мая лесные службы ведут борьбу с 61 лесным пожаром на площади, пройденной огнем 15,2 тыс. га в девяти регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока. При этом наибольшая доля площади лесных пожаров, 9,3 тыс. га, приходится на Тюменскую область. По данным космического мониторинга, в регионе действуют множественные термические аномалии на нелесных землях, которые фактически являются нелесными пожарами на полях, заболоченных территориях и иных землях.

Помощь региону в стабилизации обстановки оказывают 200 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Для переброски команд Авиалесоохраны на пожары используются вертолеты Ми-8. Помимо этого, для ликвидации природных пожаров в регион прибыли 50 спасателей "Ямалспаса". 40 военнослужащих Центрального военного округа также участвуют в ликвидации пожаров.

В ближайшую неделю на всей территории Тюменской области прогнозируются максимальные риски возникновения пожаров, дефицит осадков, а также усиление ветровой нагрузки.