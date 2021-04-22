На тюменской таможне пресекли контрабанду военной радиостанции

Фото предоставлено пресс-службой Тюменской таможни

Пересылку военной техники пресекли сотрудники Тюменской таможни. Для доставки комплекта товаров военного назначения в Казахстан мужчина воспользовался международным сервисом экспресс-доставки почтового оператора России. Отправителя задержали на выходе из транспортной компании. Операция проходила совместно с сотрудниками военной контрразведки.

Тюменец выставил в известном интернет-сервисе объявление о продаже военной ранцевой радиостанции "Р-105М" "Парус" с комплектующими частями и усилителем мощности. Согласно заключению военного эксперта, радиостанции данного типа выпускались с 1967 по 1986 год и предназначались для двустороннего обмена информацией на низких радиочастотных диапазонах.

"Экспертиза подтвердила, что товар включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации, и относится к военной технике связи. Более того, радиостанции подобного типа и сейчас находятся на вооружении и до сих пор актуальны в применении, а значит запрещены к перемещению через государственную границу России", — пояснили в пресс-службе Тюменской таможни.

Тюменской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.