Жительница Ишима смертельно ранила мужчину в гостях

В городе Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимой 33-летней местной жительницы. Женщина обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вечером 19 февраля 2021 года в доме по улице Карла Маркса женщина распивала спиртные напитки в компании знакомых. Малозначительный повод привел к серьезному конфликту между ней и мужчиной 1975 года рождения. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений женщина схватила нож и нанесла им мужчине не менее трех ударов в бедро. Через непродолжительное время мужчина скончался на месте.

В СУ СКР по Тюменской области отметила, что за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, действующим уголовным законодательством установлено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.