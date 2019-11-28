Ялуторовчанин погиб от побоев приятеля

В Ялуторовске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, от рук которого погиб его знакомый.

19 октября 2019 года мужчины распивали спиртное в квартире дома по улице Скворцова-Степанова, между ними произошла ссора. Один из них несколько раз ударил другого по лицу, а когда тот упал, то несколько раз ударил его ногой в живот, а потом стулом по голове. Пострадавший скончался спустя несколько часов от повреждений внутренних органов.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), вскоре дело будет передано в суд.