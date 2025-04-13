Врачи из Тобольска сохранили зрение пациенту

Мужчина поступил в Областную больницу № 3 (г. Тобольск) экстренно, с жалобами на сильные головные боли, высокую температуру 39,5, затрудненное носовое дыхание и зеленые выделения из носа. Левый глаз был полностью закрыт из-за гнойного конъюнктивита, веки покраснели и опухли. Состояние пациента грозило серьезным осложнением – внутриорбитальной инфекцией, которая могла привести к необратимой потере зрения.

Врач ЛОР-хирург Адамбай Ражапов через носовую полость провел хирургическое вскрытие пазух, чтобы убрать большой объем скопившихся гнойных выделений. Снимок показал, что процесс распространился и на лобные пазухи. Благодаря оперативным действиям персонала хирургического отделения и грамотно подобранной терапии мужчина пошел на поправку и избежал слепоты, - сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).

— Этот случай – напоминание о том, что нельзя игнорировать симптомы синусита. Если у вас затруднено носовое дыхание, появились гнойные выделения, сильные головные боли и высокая температура – не откладывайте визит в неотложное отделение - берегите свое здоровье, — подчеркивает Адамбай Ражапов.