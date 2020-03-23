В Уватском районе водитель вездехода задавил напарника

13:00 23 марта 2020
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Омской области. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности на работе.

Трагический инцидент произошел в Уватском районе вечером 14 марта  на территории буровой установки. Второй водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади вездехода, к которому крепился гусеничный тягач. В это время мужчина, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос, и допустил наезд на напарника. Он погиб на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: убийство по неосторожности
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