В Уватском районе водитель вездехода задавил напарника

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Омской области. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности на работе.

Трагический инцидент произошел в Уватском районе вечером 14 марта на территории буровой установки. Второй водитель гусеничного вездехода отцеплял трос сзади вездехода, к которому крепился гусеничный тягач. В это время мужчина, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, чтобы ослабить трос, и допустил наезд на напарника. Он погиб на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Расследование уголовного дела продолжается.