В Абатском районе охотник случайно застрелил знакомого

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Абатском районе Тюменской области 41-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении знакомому смерти по неосторожности.

Инцидент произошел днем 24 января 2020 года. Мужчины охотились на диких животных на территории угодий. Находясь на стрелковом номере, один из них выстрелил из охотничьего карабина по движущейся дичи. В это время в том месте стоял второй охотник. Он получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), расследование продолжается.