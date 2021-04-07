Жителя Викуловского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности 71-летней матери

В Викуловском районе Тюменской области 47-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 4 апреля, в селе Боково Викуловского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома на почве личных неприязненных отношений поссорился со своей 71-летней матерью. В ходе ссоры он нанес ей множество ударов ногами в область живота, причинив ей переломы ребер. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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