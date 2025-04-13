Число льготных поездок в июне для тюменских студентов ограничено

В Тюмени студенты пользуются льготным проездом на общественном транспорте в течение всего учебного года. В автобусах и маршрутках они платят 50% тарифа, то есть 16 рублей. Льгота распространяется на учебный год, с сентября по июнь включительно, когда проходит летняя сессия.

Количество поездок ограничено из расчета числа учебных дней за минусом воскресений и праздников. Соответственно, в апреле предусмотрено 52 поездки, в мае и июне – по 48.



В июле и августе льготного проезда нет. Кроме того, на студенческую карту не распространяется пересадочный тариф, который действует у общепользовательской, - сообщает Вслух.ру.