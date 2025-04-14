Сотрудники Госавтоинспекции проведут социальные компании по безопасности детей-водителей

Тюменские автоинспекторы привлекут представителей мото- и велосообществ, кикшеринговых компаний, общественных и молодежных организаций к участию в социальной кампании по безопасности детей-водителей, которая пройдет в весенне-летний период.

"Это делается, чтобы усилить информационное воздействие, провести широкую просветительскую работу с детьми, управляющими мототехникой, автомобилями, электросамокатами, велосипедами, а также их родителями, - пояснил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - К сожалению, в этом году в Тюменской области уже погиб несовершеннолетний пассажир питбайка, трое подростков до 18-ти лет получили ранения в ДТП с участием юных водителей, - отметил Андрей Миллер.

Госавтоинспекция, вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних, проведет рейды по соблюдению ПДД юными водителями, выявляя подростков, не имеющих права управления транспортом и севших за руль транспортных средств, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.