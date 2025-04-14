Тюменцев могут на месте оштрафовать на 20 тысяч рублей за сухостой и мусор на участке

09:24 14 апреля 2025
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Инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России получили право сразу привлекать граждан к административной ответственности. Федеральный закон от 1 апреля 2025 года № 56-ФЗ начал действовать с 11 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

При достаточности оснований о правонарушении в области пожарной безопасности не нужны контрольные (надзорные) мероприятия. В частности, это относится к землевладельцам, которые не следят за своим участком: не убирают мусор, сухостой или сжигают его вопреки запретам. Все это - нарушение требований пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС теперь вправе выписать гражданам-нарушителям предупреждение или штраф до 15 тыс. рублей, а в условиях  особого противопожарного режима, который действует в Тюменской области с 5 апреля - до 20 тыс. рублей. 

Теги: МЧС , противопожарная безопасность , штрафы
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