Тюменцев могут на месте оштрафовать на 20 тысяч рублей за сухостой и мусор на участке

Инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России получили право сразу привлекать граждан к административной ответственности. Федеральный закон от 1 апреля 2025 года № 56-ФЗ начал действовать с 11 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

При достаточности оснований о правонарушении в области пожарной безопасности не нужны контрольные (надзорные) мероприятия. В частности, это относится к землевладельцам, которые не следят за своим участком: не убирают мусор, сухостой или сжигают его вопреки запретам. Все это - нарушение требований пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС теперь вправе выписать гражданам-нарушителям предупреждение или штраф до 15 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима, который действует в Тюменской области с 5 апреля - до 20 тыс. рублей.