Как защитить ребенка от кибербуллинга, рассказали эксперты

Согласно данным "Лаборатории Касперского", каждый десятый ребенок получал в интернете обидные сообщения или мемы. Эксперты компании подчеркивают, что реальная цифра может быть еще выше, так как многие дети не готовы делиться информацией о случаях онлайн-травли. 18% опрошенных детей сообщили, что их друзья или знакомые также сталкивались с подобными ситуациями.

"Кибербуллинг, проявляющийся в систематических оскорблениях в сети, может иметь крайне негативные последствия для психики ребенка. 25% родителей, которые знали о травле своих детей, отметили снижение самооценки ребенка, 21% — сильный стресс, а еще 21% — замкнутость и уход в себя", - сообщает пресс-служба "Лаборатории Касперского".

По словам кандидата психологических наук и научного сотрудника Института образования ВШЭ Марии Новиковой, анонимность и скорость распространения информации являются главными факторами, усугубляющими кибербуллинг. Дети часто не знают, как правильно реагировать на травлю в интернете, и это может привести к длительным психологическим последствиям.

"Поддержка со стороны родителей и учителей может сыграть решающую роль в преодолении последствий кибербуллинга и восстановлении уверенности в себе. Дети должны знать, что, если ситуация включает угрозы, распространение интимных фото и прочие ситуации, представляющие основания для опасений в их безопасности, родители напишут заявление в полицию, - говорит Мария Новикова. - Если есть основания полагать, что в кибербуллинге участвуют одноклассники, дети из школы, родители должны связаться с классным руководителем, а если обращение остается без ответа - с администрацией школы, - сообщает АиФ-Тюмень.