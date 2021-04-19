Две трети жилья в Тюменской области строится по эскроу-счетам

В Тюменской области на 1 апреля 2021 года с привлечением проектного финансирования строится 1,234 млн. кв. м жилья - 65% площадей во всех проектах строительства.

Среди застройщиков в пятерке лидеров:

ООО "БРУСНИКА" - объем строящегося жилья по проектному финансированию составляет 171 902, 05 кв.м

ГК "ЭНКО" - 170 098,48 кв.м

ГК "Страна Девелопмент" - 193 568,79 кв.м

ООО "СЗ ПСК "Дом" - 82 093 кв.м

ООО "Специализированный застройщик "Клевер Инвест" - 82 322,01 кв.м.

В целом по России строится порядка 53 млн кв. м жилой недвижимости – это 58 % от общего объема строительства жилья, сообщает Минстрой РФ.