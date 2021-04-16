В Тюмени ночью теплоходы столкнулись с опорой моста на улице Профсоюзной

Отрыв теплоходов с места стоянки на реке Тура в районе дома № 77 на улице Береговой произошел 15 апреля. Сейчас сотрудники Уральской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства и причины обрыва креплений пришвартованных судов на набережной, сообщает Информагентство "Тюменская линия".

Сообщение о случившемся в МЧС поступило в в 22:00. Своим ходом вернуться суда не смогли из-за сильного течения и усилившегося ледохода. "На место выехали специалисты и суда экстренных служб, в том числе инспекторы ГИМС. Во втором часу ночи суда были возвращены на стоянку с помощью тягача", — рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

В происшествии никто не пострадал. Исполняющий обязанности директора МБУ "Тюменьгормост" Валерий Токарев добавил, что объекты, которые понесло течением, столкнулись с опорой моста на улице Профсоюзной. По его словам, видимых повреждений опоры при первом осмотре не обнаружили, но сооружение планируют обследовать более детально.