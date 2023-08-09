На трассе Шадинск-Ялуторовск откроют новый мост

Обновленный мост на автомобильной дороге "Шадринск — Ялуторовск" готовят к открытию в Тюменской области, сообщает ГУС ТО.

На текущей неделе рабочая комиссия осмотрит новые конструкции. После чего будет принято решение о запуске движения по отремонтированному мосту.

"Строители завершают реконструкцию моста на автомобильной дороге "Шадринск — Ялуторовск" в районе 184 километра. Подрядной организации осталось установить барьерное ограждение на подходах к мосту и укрепить конусы. После будет разобран временный мост и объездная дорога", - отмечается в сообщении.

Это один из трёх ремонтируемых мостов на региональной дороге, связывающей Курганскую область с Исетском, Ялуторовском и Ярково. По ней осуществляется транзит транспорта из южных областей России в Югру и Ямал.