Тюменца осудили за ДТП, в котором серьезно пострадал пенсионер

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Утром 5 ноября 2020 года мужчина на Chevrolet Niva ехал по улице Владимира Полякова. Он обогнал грузовик и попытался вернуться на свою полосу движения, но потерял контроль над автомобилем. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Matrix под управлением 68-летнего тюменца. Пенсионеру был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 1 год ограничения свободы, а также взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.