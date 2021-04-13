Тюменца осудили за ДТП, в котором серьезно пострадал пенсионер

14:49 13 апреля 2021
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Утром 5 ноября 2020 года  мужчина на Chevrolet Niva ехал по улице Владимира Полякова. Он обогнал грузовик и попытался вернуться на свою полосу движения, но потерял контроль над автомобилем. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Matrix под управлением 68-летнего тюменца. Пенсионеру был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 1 год ограничения свободы, а также взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Теги: ДТП , суд
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