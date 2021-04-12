Тюменец получил срок за кражи, угоны и пьяное вождение

15:51 12 апреля 2021
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 20-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). 

В ночь на 3 января 2021 года тюменец с друзьями распивал спиртное. Когда оно закончилось, молодой человек около 4 часов утра в состоянии опьянения  сел за руль "ВАЗ-21074" и с одним из приятелей поехал за алкоголем и сигаретами. На улице Ставропольской автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние водителя. Выяснилось, что тюменец  в автошколе не обучался и водительских прав не имел. 

В мае 2020 года он был осужден по ст.264.1 УК РФ за пьяное вождение к 200 часам обязательных работ и на 2 года 6 месяцев  лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

В июле и августе 2020 года молодой человек был осужден  за угоны автомобилей и кражи. Оба раза суд назначал условную меру наказания.

На этот раз суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому 5 лет  лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Теги: кражи , пьяные водители , угон
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