Задержан мужчина, совершивший два разбойных нападения на салоны связи в Тюмени

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего жителя Свердловской области. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2 и 3 ст. 162 (разбой).

31 августа 2020 года в Тюмени в течение полутора часов мужчина совершил два разбойных нападения на салоны сотовой связи. Угрожая ножом, он в первом салоне похитил более 4 тыс. рублей, а во втором — свыше 57 тыс. рублей и 12 сотовых телефонов общей стоимостью почти 280 тыс. рублей. После этого на такси уехал в Екатеринбург.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан по подозрению в совершении аналогичных преступлений. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.