Перед судом предстанет тюменец, похитивший деньги сирот

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, похищавшего деньги у детей-сирот. Житель одного из районов региона 1988 года рождения обвиняется в совершении 13 эпизодов преступления, предусмотренного п."г" ч.3 ст.158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счета).

По версии следствия, в 2020 году четверо несовершеннолетних детей остались сиротами. Опеку над ними оформила их двоюродная бабушка, которая создавала комфортные условия жизни. Родной сын женщины – опекуна, у которого был свободный доступ к ее счетам, тайно похитил свыше 300 тысяч рублей, принадлежавших двум детям. Эти средства государство перечисляло несовершеннолетним по потере кормильца. О пропавших деньгах женщина узнала случайно, после чего обратилась в правоохранительные органы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

В ходе расследования личность злоумышленника была установлена. Ему предъявлено обвинение, вскоре дело рассмотрят в суде.