На улице Магнитогорской ограничат движение

09:14 18 марта 2021
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В Тюмени с 27 марта по 6 апреля по улице Магнитогорской на участке от улицы Пархоменко до дома № 123 по улице Московский тракт будет прекращено движение транспорта. На этом участке пройдут работы по строительству тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок можно по улице 9 Января, улице Пархоменко. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

 

 

Теги: ограничение движения
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