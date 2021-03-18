На улице Магнитогорской ограничат движение

В Тюмени с 27 марта по 6 апреля по улице Магнитогорской на участке от улицы Пархоменко до дома № 123 по улице Московский тракт будет прекращено движение транспорта. На этом участке пройдут работы по строительству тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице 9 Января, улице Пархоменко. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
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