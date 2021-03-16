Тюменца осудили за аварию с пешеходом

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Днем 11 декабря 2019 года мужчина на Datsun on-DO двигался по улице Щербакова. На нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 162а по улице Щербакова он по неосторожности сбил 44-летнего мужчину. Пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 1 год ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.