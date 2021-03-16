В Тюмени водитель выплатит компенсацию пострадавшему в ДТП ребенку

Калининский районный суд Тюмени вынес решение о взыскании с виновника ДТП в пользу пострадавшего ребенка 60 тыс. рублей.

ДТП произошло вечером 14 июля 2020 года во дворе дома на улице Арктической. Водитель Nissan Bluebird Sylphy допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате аварии ребенок получил тяжкий вред здоровью в виде сложного перелома левой ноги.

В феврале 2021 года мама пострадавшего ребенка обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу несовершеннолетнего 60 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.