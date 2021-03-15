В Тюмени с рельсов сошел вагон и перегородил Ирбитский тракт

Госавтоинспекция Тюменской области

В сторону аэропорта "Рощино" ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту здесь на железнодорожном переезде сошел с рельсов вагон, перегородив автомагистраль, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируя движением вручную. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе. Предпринимаются меры по освобождению проезжей части от вагона.

ГИБДД рекомендует автомобилистам отложить несрочные поездки в сторону Ирбитского тракта до восстановления движения по автомагистрали.