В Тюмени с рельсов сошел вагон и перегородил Ирбитский тракт

13:49 15 марта 2021
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Госавтоинспекция Тюменской области

В сторону аэропорта "Рощино" ограничено движение транспорта по Ирбитскому тракту  здесь на железнодорожном переезде сошел с рельсов вагон, перегородив автомагистраль, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, регулируя движением вручную. Сейчас решается вопрос о перенаправлении транспорта, следующего в сторону Ирбитского тракта и аэропорта, по Старорощинскому шоссе. Предпринимаются меры по освобождению проезжей части от вагона.

ГИБДД рекомендует автомобилистам отложить несрочные поездки в сторону Ирбитского тракта до восстановления движения по автомагистрали.

Теги: ДТП , железнодорожный переезд , ограничение движения
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