Тюменец продал чужое авто в интернет-магазине

15:00 12 марта 2021
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В Тюмени в полицию о краже автомобиля заявила местная жительница. Машина, которая была не на ходу, стояла недалеко от дома женщины. В один из дней машина исчезла.

Подозреваемого в краже задержала полиция. Молодой человек случайно увидел машину и решил ее продать. Он сфотографировал авто и опубликовал объявление на сайте.

Нашелся покупатель, и мужчина организовал вывоз машины. За авто он получил 5 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: кража
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