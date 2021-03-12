Тюменец продал чужое авто в интернет-магазине

В Тюмени в полицию о краже автомобиля заявила местная жительница. Машина, которая была не на ходу, стояла недалеко от дома женщины. В один из дней машина исчезла.

Подозреваемого в краже задержала полиция. Молодой человек случайно увидел машину и решил ее продать. Он сфотографировал авто и опубликовал объявление на сайте.

Нашелся покупатель, и мужчина организовал вывоз машины. За авто он получил 5 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.