Врачи спасли годовалую тюменку, на которую упал шкаф

Фото: Ирина Бердюгина

В Тюмени на годовалую девочку упал шкаф от кухонного гарнитура, удар пришелся по спине и голове. Мама девочки вызвала скорую помощь. Врачебная бригада прибыла на место происшествия спустя несколько минут.

Медики скорой помощи провели тщательный осмотр маленького пациента: общее состояние было ими оценено как средней степени тяжести, угрозы для жизни ребенка не было. Однако, заподозрив сотрясение головного мозга и диагностировав ссадины и ушибы позвоночника, медики оперативно доставили малыша в Областную клиническую больницу № 2, где после обследования врачи стационара исключили серьезные травмы. Ребенок получил помощь в полном объеме и был направлен под наблюдение врачей поликлиники.

По словам специалиста скорой помощи, когда на ребенка падает тяжелый предмет и придавливает, это может привести к серьезным последствиям: травме позвоночника, конечностей, головы, повреждениям внутренних органов.

В такой страшной ситуации паника и стресс порой мешает родителям действовать быстро и правильно: оказать первую помощь и вызвать скорую. Первые возможные шаги очевидцев – взять на руки и начать тормошить, трясти, чтобы посмотреть, жив ли ребенок, есть ли у него повреждения. Этого делать категорически нельзя: можно нанести дополнительные травмы и усилить боль.

"Это чревато возникновением интенсивного кровотечения из поврежденных внутренних органов, которого до этого либо вовсе не было, либо оно было незначительным. Резкие потряхивания могут нанести пострадавшему дополнительные травмы и непоправимый вред", – объясняет врач скорой медицинской помощи.

Медики рекомендуют в первые секунды после получения травмы оценить общее состояние пострадавшего:

– открыты глаза, разговаривает, кричит, плачет – самый яркие признаки того, что ребенок жив и находится в сознании;

– молчит, не кричит, не плачет, глаза закрыты, есть дыхание – движение грудной клетки и брюшной стенки, есть пульс на крупных артериях (бедренные, сонные, подмышечные), значит, жив, и находится без сознания.

– молчит, не кричит, не плачет, глаза закрыты, отсутствуют дыхание и пульс, значит, наступила клиническая смерть.

При наличии сознания у пострадавшего выдержите паузу в несколько секунд – посмотрите на его голову, ручки и ножки. Если все находится в физиологическом (нормальном, привычном) положении – ничто не вывернуто, не укорочено, не удлиненно, нет выпуклостей и впадин, постарайтесь обеспечить ребенку покой до прибытия бригады скорой.

При наличии пульса и дыхания, но при этом отсутствующей реакции на обращенную речь, подозреваем, что пострадавший без сознания. Для профилактики западения языка — положение на боку, ежесекундно находитесь рядом, контролируя его дыхание. Если нужно срочно на непродолжительное время отлучиться, не оставляйте ребенка в том месте, откуда, очнувшись, он может упасть еще раз. Лучше положите на плотную поверхность – на середину кровати, например. Помните, что при переносе, как и при повороте на бок, положение головы, шеи и грудной клетки необходимо сохранять неизменным относительно друг друга. В устойчивом боковом положении удержат его валики (скрученная одежда), которые необходимо положить со стороны спины и передней части тела – это надежная фиксация, которая не позволит ребенку упасть на живот или на спину.

При отсутствии пульса и дыхания приступаем к непрямому массажу сердца:

– найдите место, где сходятся реберные дуги, и выемку на шее (яремная ямка) и поделите расстояние между ними пополам – нижняя половина грудины и есть рабочая зона для непрямого массажа сердца.

– установите там два, три пальца или ладонь, главное, чтобы все чётко помещалось на нижней половине грудины и не выходило за нижний угол реберных дуг.

– детям в возрасте до года делайте подряд 15 надавливаний на грудину, глубина не меньше 1/3 диаметра грудной клетки или 2-4 сантиметра, затем два вдоха.

Если рядом еще есть очевидцы, попросите их вызвать скорую помощь (скорее всего, они это уже сделали, но лучше в этом убедиться). Если нет других очевидцев: на сотовом телефоне набираете номер 103 или 112, включаете громкую связь и кладете телефон с противоположной стороны от пострадавшего, и сразу продолжаете непрямой массаж сердца. Когда диспетчер ответит — разговаривайте с ним, не прекращая массажа сердца. Отвечайте на вопросы диспетчера коротко и ясно: главное — точный адрес, где вы находитесь.

Для профилактики детского травматизма специалисты экстренной службы советуют родителям не перегружать верхние ящики шкафов и всю мебель прочно фиксировать к стене.