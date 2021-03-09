В ГИБДД рассказали подробности аварии на Парковой, где авто въехало в дом

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

ГИБДД уточняет обстоятельства ДТП, случившегося в Тюмени 7 марта на перекрестке улиц Интернациональной и Парковой. Здесь автомобиль Skoda Octavia въехал в жилой дом.

"Выяснилось, что 27-летний водитель на Skoda ехал по главной дороге, по улице Интернациональной, когда со второстепенной дороги наперерез ему выехал автомобиль Toyota Highlander. Избегая столкновения с внедорожником, водитель Skoda вырулил в сторону, автомобиль въехал в дом", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

40-летний водитель Toyota уехал с места ДТП. Чтобы догнать его, водитель Skoda остановил учебный автомобиль одной из автошкол, водитель которого стад очевидцем аварии, вместе с инструктором молодой человек поехал за внедорожником. Заметив преследователей, водитель Toyota развернулся и возвратился на место ДТП. На него составлен административный материал за оставление места ДТП, теперь водителю по решению суда предстоит административная ответственность в виде лишения права управления транспортом на срок от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

Как сообщает ГИБДД, в ДТП пострадали 4 человека из Skoda: водитель 27 лет, пассажирка 25 лет, пассажир 27 лет. Взрослые уже отпущены из больницы. Госпитализирована девочка-пассажирка в возрасте одного года и трех месяцев с серьезной травмой головы.

"Ее родные считают, что малышка спаслась благодаря детскому автокреслу, в котором она перевозилась, а также благодарят зимнюю одежду: две шапки и капюшон, которые находились на голове у ребенка, смягчили удар", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Водитель Toyota Highlander в прошлом году 19 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, 3 раза за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.