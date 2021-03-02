Тюменца будут судить за поджоги иномарок

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который обвиняется в поджоге двух автомобилей на улице Одесской.

4 ноября 2020 года у мужчины произошел конфликт с владельцем овощного склада из-за качества и цены фруктов. Он решил поджечь автомобиль обидчика и выследил, где тот живет. В ночь на 5 ноября мужчина у одного из домов на улице Одесской облил бензином Mercedes и поджег. Автомобиль был уничтожен огнем. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере более 660 тыс. рублей.

Спустя некоторое время тюменец узнал, что по ошибке поджег не тот автомобиль. Вечером 21 ноября он на улице Одесской облил бензином автомобиль Toyta Camry, принадлежавший владельцу овощного склада.

"Однако мужчина пожалел о содеянном и вместе с другими людьми стал тушить огонь. Поджигатель был задержан на месте преступления. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере свыше 94 тыс. рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба).