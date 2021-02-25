Тюменскому кондуктору выплатили компенсацию за падение в автобусе

Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1 выплатило кондуктору 70 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Инцидент произошел 17 августа 2020 года в автобусе 11-го маршрута. В результате резкого торможения кондуктор упала, получив закрытый перелом правого коленного сустава, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2020 года работница ПАТП написала заявление в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, последовало обращение в суд.

Представитель ПАТП в суде предложил заключить мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме в 70 тыс. рублей, в итоге суд по делу утвердил мировое соглашение.