Тюменскому кондуктору выплатили компенсацию за падение в автобусе

13:43 25 февраля 2021
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Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1 выплатило кондуктору 70 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Инцидент произошел 17 августа 2020 года в автобусе 11-го маршрута. В результате  резкого торможения кондуктор упала, получив закрытый перелом правого коленного сустава, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В октябре 2020 года работница ПАТП написала заявление в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, последовало обращение в суд.

Представитель ПАТП в суде предложил заключить мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме в 70 тыс. рублей, в итоге суд по делу утвердил мировое соглашение.

Теги: компенсация , общественный транспорт , травмы
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