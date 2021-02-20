В Тюмени заключен под стражу водитель, насмерть сбивший 7-летнюю девочку

В Тюмени по решению суда под стражу заключен 50-летний мужчина, который на автомобиле сбил ребенка и уехал с места ДТП.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
По версии следствия, 17 февраля около 19 часов водитель на легковом авто, находясь в состоянии опьянения, на улице Избышева допустил наезд на ребенка, после чего скрылся. Девочка получила тяжелые травмы и, несмотря на усилия врачей, умерла.
По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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