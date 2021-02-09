Тюменец предстанет перед судом за истязание падчерицы

Прокуратура Центрального округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Мужчина с ноября 2018 года по октябрь 2020 года систематически истязал несовершеннолетнюю падчерицу. Не выдержав издевательств, девочка 1 ноября сбежала из дома. Ночью 2 ноября ее нашли. Девочка рассказала сотрудникам полиции о жестоком отчиме. При осмотре у нее обнаружили множественные гематомы и ссадины.

"Мать привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, поскольку она не препятствовала истязанию своей родной дочери. Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Девочка помещена в социально-реабилитационный центр", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.