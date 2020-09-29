Жителя Исетского района обвиняют в истязании племянника

В Исетском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется в истязании малолетнего племянника.
В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина с 10 июня по 9 августа 2020 года за малейшую провинность и плохое поведение систематически наносил побои веревкой и шлангом, а также сдавливал шею шлангом гостившему у него 10–летнему племяннику.
О преступлении в правоохранительные органы сообщила мать мальчика, которая по возвращении сына домой заметила на его теле множественные кровоподтеки и ссадины, сообщает СУ СКР п Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело, мужчина обвиняется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица). Вскоре дело рассмотрит суд.
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