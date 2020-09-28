Жительницу Тюменского района обвиняют в истязании дочерей

17:23 28 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

Жительнице Тюменского района предъявлено обвинение в истязании малолетних дочерей.

В ходе предварительного следствия установлено, что женщина с 2014 года по апрель 2020 года систематически истязала двоих дочерей 2009 и 2011 годов рождения, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Так, в феврале 2015 года мать кинула в младшую дочь кочергой, попав в голову, при этом унижала и оскорбляла ее нецензурной бранью, а после выгнала без одежды и обуви на улицу.

В марте 2019 года женщина школьным ранцем ударила старшую девочку по голове, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу. На протяжении текущего года мать неоднократно избивала детей за малейшую провинность.

В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц).

По инициативе следствия и суда рассматривается вопрос об ограничении обвиняемой в родительских правах. Дети находятся у родственников, с девочками работают психологи.

Теги: дети , истязание
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