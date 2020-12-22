Жительница Тюменского района предстанет перед судом за истязание дочерей

В суд направлено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Тюменского района, которая обвиняется в истязании двух своих несовершеннолетних дочерей.

По версии следствия, женщина с января 2015 по сентябрь 2020 года систематически избивала двух своих дочерей за малейшие провинности, ошибки при выполнении домашних заданий.

"Уголовное дело возбуждено по заявлению бывшего мужа обвиняемой. Он решил защитить потерпевших, которые ему родными дочерьми не являлись", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Женщина по решению суда заключена под стражу, девочки находятся у родственников.