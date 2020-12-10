Жительница Тюменского района обвиняется в истязании дочерей

В Тюменском районе окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летней женщины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, с применением пытки).

По версии следствия, в период с 2015-го по сентябрь 2020 года мать систематически истязала дочерей 2009 и 2011 годов рождения за малейшие провинности, а также ошибки, допущенные детьми при выполнении домашнего задания.

"Несколько раз зимой мать, схватив за волосы, выкидывала девочек босых и без верхней одежды в снег на улицу, обзывая при этом нецензурной бранью. Кроме того, била по различным частям тела руками, ногами, различными предметами", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По инициативе следствия в суде рассматривается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Дети находятся у родственников, с ними работают психологи. Женщина по ходатайству следователя заключена под стражу. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.